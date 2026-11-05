Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 36,26€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,93 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|263,00DKK
|+28,04 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|295,00DKK
|+43,62 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|295,00DKK
|+43,62 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|252,00DKK
|+22,68 %
|09.10.2026
|RBC
|250,00DKK
|+21,71 %
|09.10.2026
-0,55 %
+7,02 %
+4,03 %
+15,91 %
+51,79 %
+27,79 %
-7,26 %
+104,46 %
+3.364,38 %
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