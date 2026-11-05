FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 50,83€. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,10 %.
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Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00EUR
|+24,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00EUR
|+24,40 %
|-
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+12,88 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+10,57 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+12,88 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|51,00EUR
|+17,48 %
|30.10.2026
+0,51 %
-3,83 %
+1,51 %
+4,20 %
+12,40 %
+10,33 %
+6,00 %
+12,65 %
+186,37 %
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