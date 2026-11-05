GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 133,29€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +488,21 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,10 Tsd.Euro
|+9.167,43 %
|-
|BERENBERG
|22,00GBP
|+16,31 %
|06.10.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,13 %
|07.10.2026
|RBC
|19,00GBP
|+0,45 %
|13.10.2026
|BERENBERG
|22,00GBP
|+16,31 %
|13.10.2026
|UBS
|19,00GBP
|+0,45 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+32,17 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,13 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,13 %
|25.10.2026
|RBC
|19,00GBP
|+0,45 %
|27.10.2026
|RBC
|19,00GBP
|+0,45 %
|28.10.2026
|RBC
|19,00GBP
|+0,45 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,13 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|21,00GBP
|+11,02 %
|28.10.2026
|UBS
|19,00GBP
|+0,45 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00GBP
|+58,60 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+32,17 %
|28.10.2026
|BARCLAYS
|17,00GBP
|-10,13 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,13 %
|30.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
+0,62 %
-0,61 %
+9,39 %
+0,84 %
+14,52 %
+41,31 %
-2,38 %
+1,54 %
+459,47 %
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