GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 133,29€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +488,21 %.