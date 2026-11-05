Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 50,47€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,69 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|49,00Euro
|+4,54 %
|-
|JPMorgan
|50,00Euro
|+6,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+17,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+17,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+17,35 %
|-
|RBC
|40,00EUR
|-14,66 %
|07.10.2026
|JEFFERIES
|49,00EUR
|+4,54 %
|07.10.2026
|JEFFERIES
|49,00EUR
|+4,54 %
|07.10.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+6,68 %
|07.10.2026
|UBS
|60,00EUR
|+28,01 %
|07.10.2026
|UBS
|60,00EUR
|+28,01 %
|08.10.2026
|BERENBERG
|46,00EUR
|-1,86 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|47,00EUR
|+0,28 %
|11.10.2026
|JEFFERIES
|47,00EUR
|+0,28 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+6,68 %
|13.10.2026
|RBC
|40,00EUR
|-14,66 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|47,00EUR
|+0,28 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+6,68 %
|27.10.2026
|UBS
|60,00EUR
|+28,01 %
|27.10.2026
+2,20 %
+4,91 %
+10,18 %
+8,58 %
+6,67 %
-47,95 %
-50,11 %
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