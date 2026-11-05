Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 50,47€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,69 %.