Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 506,49€. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,90 %.
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Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|575,00USD
|+9,79 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|563,00USD
|+7,50 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|562,00USD
|+7,31 %
|19.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|562,00USD
|+7,31 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|569,00USD
|+8,64 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|591,00USD
|+12,85 %
|30.10.2026
-0,17 %
+1,52 %
+8,91 %
+10,56 %
+27,18 %
+27,75 %
+63,86 %
+220,52 %
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