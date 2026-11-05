Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 37,02€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,66 %.