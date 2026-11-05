Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 37,02€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,66 %.
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Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|225,00DKK
|-20,05 %
|-
|JPMORGAN
|275,00DKK
|-2,28 %
|05.10.2026
|UBS
|332,00DKK
|+17,97 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|275,00DKK
|-2,28 %
|28.10.2026
+0,75 %
+10,04 %
+14,03 %
-3,08 %
-12,88 %
-59,75 %
-25,01 %
+140,48 %
+2.157,01 %
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