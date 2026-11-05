RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 57,88€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,46 %.
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Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|50,00Euro
|+36,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00EUR
|+99,88 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|07.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+64,28 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+36,90 %
|21.10.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+56,07 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+64,28 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+36,90 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|MPCM
|63,00EUR
|+72,50 %
|23.10.2026
-4,37 %
+1,12 %
+0,30 %
-25,01 %
-43,01 %
+114,07 %
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