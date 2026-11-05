Zefiro Methane Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zefiro Methane Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Zefiro Methane Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zefiro Methane Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zefiro Methane Aktie beträgt 1,00€. Die Zefiro Methane Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +140,38 %.
Analysten und Kursziele für die Zefiro Methane Aktie
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