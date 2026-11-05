L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Robert - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 409,22€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,51 %.
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Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|361,00Euro
|-18,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|350,00EUR
|-20,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|360,00EUR
|-18,63 %
|-
|UBS
|440,00EUR
|-0,55 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|-8,46 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|361,00EUR
|-18,41 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|-8,46 %
|12.10.2026
|JEFFERIES
|361,00EUR
|-18,41 %
|12.10.2026
|UBS
|440,00EUR
|-0,55 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|-8,46 %
|19.10.2026
|BERENBERG
|447,00EUR
|+1,03 %
|19.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|420,00EUR
|-5,07 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|361,00EUR
|-18,41 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|375,00EUR
|-15,24 %
|22.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|450,00EUR
|+1,71 %
|22.10.2026
|UBS
|465,00EUR
|+5,10 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|BERENBERG
|480,00EUR
|+8,49 %
|25.10.2026
|RBC
|480,00EUR
|+8,49 %
|28.10.2026
+0,91 %
+6,71 %
+20,57 %
+15,81 %
+23,76 %
+11,66 %
+9,63 %
+78,66 %
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