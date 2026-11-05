Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schaeffler Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 7,88€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,20 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Schaeffler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|8,00Euro
|+39,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|+21,95 %
|-
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+39,37 %
|07.10.2026
|UBS
|8,00EUR
|+39,37 %
|08.10.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|+39,37 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|+39,37 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+39,37 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+39,37 %
|13.10.2026
+0,35 %
-3,54 %
-9,06 %
-24,34 %
-14,94 %
+11,83 %
-18,17 %
-56,86 %
-59,07 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte