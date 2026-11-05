Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schaeffler Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 7,88€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,20 %.