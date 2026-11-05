AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 51,83€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,35 %.