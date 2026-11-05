AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: AUMOVIO SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 51,83€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,35 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|54,00Euro
|+59,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+62,72 %
|-
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+24,26 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|54,00EUR
|+59,76 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+83,43 %
|05.10.2026
|UBS
|44,00EUR
|+30,18 %
|08.10.2026
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte