Bodenbildung dauert an

Nach dem tiefen Kurssturz des Euro im September beziehungsweise einer Aufwertung des Dollars an die zentrale Unterstützung von 1,1200 US-Dollar und damit einem einstigen Horizontalwiderstand versucht sich das Paar nun in diesem Bereich zu stabilisieren und einen Boden aufzubauen. Dieser erstreckt sich zwischen den Preismarken von 1,1104 und 1,1270 US-Dollar auf der Oberseite und trägt Züge eines Doppelbodens beziehungsweise einer W-Formation. Derartige Kursmuster stehen in der Charttechnik häufig für einen Trendwechsel, der bei entsprechender Signallage für einen Trade genutzt werden kann. Noch konnten sich die Bullen aber nicht durchsetzen und warten vorerst noch ab.

Aus technischer Sicht kann erst ein nachhaltiger Sprung mindestens über die obere Begrenzung von 1,1270 US-Dollar sowie den knapp darüber verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 1,1311 US-Dollar (fallend) eine Trendwende abschließen und Aufwärtspotenzial auf 1,1326 sowie darüber auf 1,1391 US-Dollar entfalten. Spätestens an dem nahenden EMA 200 (rote Linie) bei 1,1474 US-Dollar (ebenfalls fallend) sollte die Aufwärtsbewegung ausgebremst und längere Gewinnmitnahmen eingeplant werden. Genau für diese Long-Variante können entsprechende Positionen auf der Käuferseite abgeschlossen werden. Untenrum würde ein nachhaltiger Kursrutsch unter die aktuellen Verlaufstiefs von Ende Oktober Korrekturpotenzial auf 1,0941 US-Dollar freisetzen und sich tendenziell für einen Short-Einstieg auf den Basiswert anbieten.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald das Währungspaar EUR/USD überzeugend über 1,1270 US-Dollar ansteigt, werden Gewinne in Richtung 1,1311 und darüber 1,1391 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würden sich für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Dies kann beispielsweise über das mit einem Hebel von 65 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ9875 erfolgen, wodurch eine Gesamtrenditechance von 90 Prozent erzielt werden kann. Das Ziel im Schein wurde rechnerisch bei 2,96 Euro ermittelt. Bei der anhaltend hohen Volatilität sollte eine Verlustbegrenzung um die Oktobertiefs herum angesiedelt werden, um nicht unnötig aus dem Markt gespült zu werden. Als Anlagehorizont sollten Investoren aber gut einige Wochen einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ9875 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,52 – 1,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1062 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1062 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1229 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,96 Euro Hebel: 65,37 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.