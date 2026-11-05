Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 315,67€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +430,40 %.
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Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|4,39 Tsd.Euro
|+7.276,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+2,66 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.10.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+14,73 %
|05.10.2026
|UBS
|43,00GBP
|-13,45 %
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+16,75 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|40,00GBP
|-19,49 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+16,75 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+16,75 %
|19.10.2026
|RBC
|46,00GBP
|-7,41 %
|28.10.2026
|RBC
|48,00GBP
|-3,38 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|40,00GBP
|-19,49 %
|28.10.2026
|UBS
|43,00GBP
|-13,45 %
|28.10.2026
|UBS
|43,00GBP
|-13,45 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+16,75 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+14,73 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+16,75 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+14,73 %
|29.10.2026
+0,61 %
+5,24 %
+13,81 %
+8,19 %
+13,79 %
+34,72 %
+30,74 %
+56,58 %
+484,10 %
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