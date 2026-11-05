Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 315,67€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +430,40 %.