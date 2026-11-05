Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Qiagen Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Qiagen Aktie beträgt 46,00€. Die Qiagen Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,66 %.
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Analysten und Kursziele für die Qiagen Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|21.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|BERENBERG
|46,00EUR
|+1,66 %
|22.10.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|27.10.2026
+0,06 %
+0,36 %
+13,54 %
+22,32 %
+11,33 %
+4,70 %
-20,41 %
+52,80 %
+1.788,77 %
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