Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie beträgt 424,34€. Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,33 %.