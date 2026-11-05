SpaceX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur SpaceX Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die SpaceX Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SpaceX Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SpaceX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SpaceX Aktie beträgt 277,81€. Die SpaceX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +104,39 %.
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Analysten und Kursziele für die SpaceX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|248,00US-Dollar
|+82,46 %
|-
|Deutsche Bank
|235,00US-Dollar
|+72,90 %
|-
|Deutsche Bank
|250,00US-Dollar
|+83,93 %
|-
|JPMorgan
|500,00US-Dollar
|+267,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00USD
|+72,90 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|248,00USD
|+82,46 %
|08.10.2026
|RBC
|225,00USD
|+65,54 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|248,00USD
|+82,46 %
|19.10.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00USD
|+72,90 %
|19.10.2026
|RBC
|225,00USD
|+65,54 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|BARCLAYS
|300,00USD
|+120,72 %
|21.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|248,00USD
|+82,46 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|500,00USD
|+267,86 %
|21.10.2026
|UBS
|230,00USD
|+69,22 %
|21.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|268,00USD
|+97,17 %
|26.10.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00USD
|+83,93 %
|26.10.2026
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