Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 214,00€. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,50 %.
Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Sphene Capital
|198,00Euro
|+29,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|245,00EUR
|+59,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|245,00EUR
|+59,71 %
|-
|BERENBERG
|201,00EUR
|+31,03 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|195,00EUR
|+27,12 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+30,38 %
|29.10.2026
-0,13 %
-5,56 %
-2,65 %
-3,23 %
-0,52 %
+592,31 %
+605,07 %
+198,72 %
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