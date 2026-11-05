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    AT&S Delivers Record Q2, Fully Reaffirms Full-Year Guidance

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    Record revenue and surging profits mark AT&S’s second quarter, as robust demand supports its growth outlook and major capacity expansions stay on track.

    AT&S Delivers Record Q2, Fully Reaffirms Full-Year Guidance
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • AT&S achieved record Q2 2026/27 revenue of €682 million, up 52% year-on-year on a currency-adjusted basis.
    • Q2 EBITDA rose to €244 million, with a 35.8% margin; EBIT reached €153 million and earnings per share were €3.05.
    • In H1 2026/27, revenue grew 46% to €1.23 billion and EBITDA increased 134% to €409 million; net profit was €166 million.
    • The company confirmed its FY 2026/27 outlook: currency-adjusted revenue growth of 45–55% and an EBITDA margin of 32–37%.
    • Strong demand continues across key markets, while capacity expansions—including the €1.5–2.0 billion Kulim project—are progressing as planned.
    • AT&S redeemed its €350 million 2022 hybrid bond after issuing a new hybrid convertible bond, which carries a coupon around 50% lower and is expected to reduce financing costs.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at AT & S Austria Technologie & Systemtechnik is on 05.11.2026.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

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    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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