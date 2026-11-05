AT & S Austria Technologie & Systemtechnik: Rekordquartal, Ausblick steht

**Rekordumsatz im zweiten Quartal:** AT&S steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 52 % auf 682 Mio. € – den höchsten Quartalswert der Unternehmensgeschichte.

**Deutlich höhere Profitabilität in Q2:** Das EBITDA stieg auf 244 Mio. € bei einer Marge von 35,8 %; das EBIT erreichte 153 Mio. €. Der Quartalsgewinn lag bei 125 Mio. €, das Ergebnis je Aktie bei 3,05 €.

**Starkes erstes Halbjahr:** Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 46 % auf 1,231 Mrd. €, das EBITDA auf 409 Mio. €. Das EBIT betrug 226 Mio. €; der Halbjahresgewinn lag bei 166 Mio. €.

**Jahresausblick bestätigt:** Für 2026/27 erwartet AT&S weiterhin 45–55 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 32–37 %. Geplant sind Investitionen von rund 1,0–1,2 Mrd. € und ein positiver operativer Free Cashflow.

**Kapazitäten werden ausgebaut:** Die Erweiterung in Kulim verläuft laut Unternehmen planmäßig; langfristige Kundenvereinbarungen stützen Investitionen von 1,5–2,0 Mrd. €. AT&S verweist auf anhaltend hohe Nachfrage, unter anderem nach Lösungen für KI- und Cloud-Infrastruktur.

**Finanzierung und Verschuldung verbessert:** AT&S zahlte die Hybridanleihe von 2022 über 350 Mio. € vorzeitig zurück und refinanzierte sie zu deutlich niedrigeren laufenden Kosten. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA sank von 3,2 auf 2,0.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 05.11.2026.

Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 134,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im Minus.

22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 136,10EUR das entspricht einem Plus von +1,11 % seit der Veröffentlichung.





