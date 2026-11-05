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    Aareal Bank 9,875 %: Operative Stärke stärkt Zukunftsstrategie

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    Mehr Zinserträge, weniger Gewinn: Die Aareal Bank stärkt ihre Risikovorsorge. Kapital und Liquidität bleiben solide, die Einlagen der Wohnungswirtschaft erreichen ein Rekordhoch.

    Aareal Bank 9,875 %: Operative Stärke stärkt Zukunftsstrategie
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
    • Die Aareal Bank erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein bereinigtes Betriebsergebnis von 143 Mio. €. Ohne eine strategische Zusatzvorsorge hätte es 303 Mio. € betragen und damit etwa auf Vorjahresniveau gelegen.
    • Zur Reduzierung von Kreditrisiken bildete die Bank zusätzlich 160 Mio. € Risikovorsorge; die gesamte Risikovorsorge belief sich damit auf 365 Mio. €. Die Maßnahme spiegele laut Bank keine Verschlechterung der aktuellen Kreditqualität wider.
    • Der Zinsüberschuss stieg auf 722 Mio. € (Vorjahr: 691 Mio. €), während das Nettoergebnis auf 34 Mio. € sank (Vorjahr: 173 Mio. €). Die Cost-Income-Ratio blieb mit 31 % sehr niedrig.
    • Die Kapital- und Liquiditätslage blieb solide: Die vollumgesetzte CET1-Quote lag bei 15,4 %, die Liquiditätsquoten LCR und NSFR bei 185 % beziehungsweise 116 %.
    • Im Segment Banking & Digital Solutions erreichten die Einlagen der Wohnungswirtschaft mit 15,1 Mrd. € einen Rekordwert; das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 20 % auf 115 Mio. €. Das Immobilienfinanzierungsportfolio lag bei 33,3 Mrd. €.
    • Für 2026 erwartet die Bank ein bereinigtes Betriebsergebnis von rund 240 Mio. € einschließlich der Zusatzvorsorge. Das Ziel einer bereinigten Eigenkapitalrendite von rund 13 % für 2027 wurde bestätigt.



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