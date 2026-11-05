SAF-HOLLAND legt im Q3 2026 kräftig zu: Gewinn und Cashflow steigen
SAF-HOLLAND nimmt Fahrt auf: Beschleunigtes Wachstum, höhere Gewinne und ein starker Cashflow prägen die Neunmonatsbilanz 2026. Der Konzern bestätigt seinen Jahresausblick.
Foto: SAF Holland
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 4,1 % auf 1.362,3 Mio. Euro; im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 9,4 %.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 7,6 % auf 130,3 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 9,6 %.
- Das Periodenergebnis legte um 61,2 % auf 61,1 Mio. Euro zu; das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg von 1,33 auf 1,85 Euro.
- Der freie operative Cashflow mehr als verdoppelte sich auf 123,6 Mio. Euro. Die Nettofinanzschulden sanken auf 459,8 Mio. Euro, der Verschuldungsgrad auf 2,0.
- Wachstumstreiber war vor allem das Erstausrüstungsgeschäft mit Trailern; regional entwickelten sich APAC (+14,6 %) und EMEA (+6,1 %) besonders stark.
- SAF-HOLLAND bestätigte den Ausblick für 2026: Umsatz von 1,7 bis 1,85 Mrd. Euro und bereinigte EBIT-Marge von 9 bis 10 %. Der Umsatz wird derzeit im oberen Drittel der Prognose erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SAF-HOLLAND ist am 05.11.2026.
Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im
Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,625EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).
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