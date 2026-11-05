Commerzbank meldet historischen Neunmonatsrekord
Die Commerzbank legt kräftig zu: Ein operatives Rekordergebnis und höhere Rentabilität prägen die Neunmonatsbilanz. Das Gewinnziel für 2026 steht – ebenso wie milliardenschwere Kapitalrückgaben.
Foto: Michael - stock.adobe.com
- Nach neun Monaten erreichte das operative Ergebnis mit 4,04 Mrd. Euro einen Rekord und stieg um 17 %; im dritten Quartal wuchs es um 25 % auf 1,31 Mrd. Euro.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 41 % auf 2,67 Mrd. Euro; im dritten Quartal stieg es um 45 % auf 859 Mio. Euro.
- Die Erträge legten in den ersten neun Monaten um 8 % auf 9,72 Mrd. Euro zu. Besonders stark entwickelte sich der Provisionsüberschuss mit einem Plus von 8 % auf 3,25 Mrd. Euro.
- Die Effizienz und Rentabilität verbesserten sich: Die Cost-Income-Ratio lag nach neun Monaten bei 53 % inklusive Pflichtbeiträgen, die Netto-Eigenkapitalrendite bei einem Rekordwert von 12,4 %.
- Die CET1-Kapitalquote betrug 14,2 %; das Risikoergebnis lag nach neun Monaten bei minus 554 Mio. Euro, die NPE-Quote bei 1,2 %.
- Die Commerzbank bestätigt für 2026 ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Mrd. Euro und plant Kapitalrückgaben von rund 3,2 Mrd. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q3 2026, bei Commerzbank ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,79EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,69 % im
Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,42EUR das entspricht einem Minus von -0,94 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.551,00PKT (-0,24 %).
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