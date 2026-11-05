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    Deutsche Telekom steigert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet

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    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom-Umsatz steigt um siebeneinhalb Prozent
    • Bereinigtes Ebitda wächst knapp zehn Prozent
    • Telekom hebt Jahresprognose erneut leicht an
    Deutsche Telekom steigert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat vor allem dank der weiter stark wachsenden US-Tochter T-Mobile US deutlich zugelegt. Der Umsatz legte siebeneinhalb Prozent auf etwas mehr als 31 Milliarden Euro zu, teilte der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Bereinigt um Währungseffekte habe das Wachstum bei 5,5 Prozent gelegen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda AL) zog um knapp zehn Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro an. Damit fielen der Erlös und das operative Ergebnis etwas besser als von Experten erwartet aus. Zudem erhöht die Telekom erneut die Prognosen für das laufende Jahr leicht./zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 26,61 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +3,57 %/+47,96 % bedeutet.






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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung nach Rückgängen und mögliche Risiken durch Satellitenanbieter wie Starlink. Diskutiert werden solide T-Mobile-US-Zahlen mit Umsatz- und EBITDA-Wachstum, aber auch höhere Kündigungsquoten und sinkender operativer Cashflow. Vor den Telekom-Zahlen stehen ein Konsensgewinn von 2,28 Euro je Aktie, eine erwartete Dividende von 1,12 Euro und mögliche KI-Kosteneinsparungen im Fokus. Weitere Themen sind Digital-Euro-Aufträge und 6G.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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