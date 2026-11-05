Deutsche Telekom steigert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet
- Telekom-Umsatz steigt um siebeneinhalb Prozent
- Bereinigtes Ebitda wächst knapp zehn Prozent
- Telekom hebt Jahresprognose erneut leicht an
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat vor allem dank der weiter stark wachsenden US-Tochter T-Mobile US deutlich zugelegt. Der Umsatz legte siebeneinhalb Prozent auf etwas mehr als 31 Milliarden Euro zu, teilte der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Bereinigt um Währungseffekte habe das Wachstum bei 5,5 Prozent gelegen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda AL) zog um knapp zehn Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro an. Damit fielen der Erlös und das operative Ergebnis etwas besser als von Experten erwartet aus. Zudem erhöht die Telekom erneut die Prognosen für das laufende Jahr leicht./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 26,61 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +3,57 %/+47,96 % bedeutet.
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Die SpaceX‑Panik ist ein Klassiker: Ein längst bekanntes Risiko wird neu verpackt, mit Musk‑Glitzer bestreut – und plötzlich tun einige so, als hätten die Märkte gestern erst erfahren, dass Satelliten existieren.
Die Börse handelt Zukunft, nicht Schlagzeilen. Und die Zukunft sagt: TMUS hat Kundenbasis, Infrastruktur, Cashflows und ein Low‑Band‑Grid, das SpaceX ökonomisch erst einmal schlagen müsste. Starlink‑Mobile ist technisch spannend, aber ökonomisch unbewiesen – vor allem im Massenmarkt.
Wer daraus ein strukturelles Telekom‑Endgame bastelt, verwechselt Showeffekte mit Infrastruktur. Das Risiko ist real, aber klein, teuer und seit Jahren eingepreist. Aktuell wird es eher überbewertet als unterschätzt.
Die mögliche Konkurrenz durch SpaceX ist doch längst bekannt und dürfte inzwischen zu einem erheblichen Teil eingepreist sein. Die Börse handelt schließlich die Zukunft und nicht erst die Auswirkungen, wenn sie tatsächlich eintreten.
Außerdem muss SpaceX erst einmal beweisen, dass man mit Satelliten und einem ergänzenden Mobilfunknetz wirtschaftlich gegen die etablierten Anbieter bestehen kann. T-Mobile US verfügt über eine enorme Kundenbasis, eine leistungsfähige Infrastruktur und starke Cashflows.
Ich halte es daher für verfrüht, das langfristige Wachstum der Telekom abzuschreiben. Möglicherweise wird das Risiko durch SpaceX inzwischen sogar überbewertet.
Der Forumsclown und seine kleine Schwester haben halt gerade Oberwasser - so what.
Wie gesagt, einfach mal auf die echten Fakten schauen! Dazu gehört natürlich auch die Physik. ;-)
Beim ARP z.B. hat die DTE heute auf 38,7mio€ hochgefahren und damit über 1,5mio Aktien eingesammelt.
Ich bin gespannt wann bei den SPCX Jüngern die Erkenntnis reift, dass solche Ankündigungen enorme Investitionen nach sich ziehen.
Wenn das Kursniveau bei der DTE weiter so niedrig bleibt sehe ich mich wohl gezwungen weiter zu verteuern. Bei steuerfreien weiteren 4,5% fallen mir wenig Gegenargumente ein. Der Markt reagiert (fast) immer irrational.