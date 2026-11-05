Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg
- Siemens Healthineers gliedert Labordiagnostik aus
- Der Bereich soll künftig Olyrian Diagnostics heißen
- China-Geschäft und alte Systeme belasten den Bereich
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heißen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers.
Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 44,81 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -9,51 %/+32,25 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69200681-jpmorgan-stuft-siemens-healthineers-auf-overweight-322.htm
Hallo zusammen,
SHL ist seit Jahresbeginn stark unter Druck (-20%). Ich habe die Fundamentaldaten analysiert und die wichtigsten Pro- und Contra-Argumente zusammengefasst:
PRO: Was für SHL spricht
- Starker Cashflow & sichere Dividende: Das Unternehmen verzeichnete in FY2025 einen Rekord-Free-Cashflow (FCF) von 2,7 Mrd. €. Die FCF-Ausschüttungsquote liegt bei sehr konservativen 41,8 %, was die Dividende auch in Krisenzeiten massiv absichert.
- Bilanz repariert: Nach der teuren Varian-Übernahme sinkt der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) kontinuierlich und liegt nun bei soliden 2,9x.
- Starker Burggraben (Moat): Wenn Krankenhäuser einmal CTs/MRTs von Siemens installiert haben, sind die Wechselkosten enorm. Zudem sind über 50 % der Umsätze wiederkehrend (Service, Abos, Reagenzien), was das Geschäft extrem krisenresistent macht.
Bewertung: Die Aktie ist historisch günstig bewertet mit einem bereinigten KGV von ca. 18,4x und einer attraktiven FCF-Rendite von 5,4 %.
CONTRA: Risiken & Gegenwind
- Margendruck durch Zölle: Handelskonflikte belasten die Margen stark. Zölle kosteten in FY2025 bereits 200 Mio. €, für FY2026 wird sogar eine Verdopplung auf 400 Mio. € erwartet. Wegen starrer, langlaufender Verträge lassen sich diese Kosten kaum sofort an Kunden weitergeben.
- China-Risiko: Das staatliche Preisdiktat ("Volume Based Procurement") in China hat im 4. Quartal 2025 bereits zu zweistelligen Umsatzrückgängen in der Diagnostik geführt.
- Massiver Aktienüberhang: Die Siemens AG hält noch ca. 67-70 % der Anteile. Ein geplanter Spin-off von 30 % an die Siemens-Aktionäre könnte enormen Verkaufsdruck auslösen und den Aktienkurs unabhängig vom operativen Geschäft über Monate deckeln.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Bzw. seid ihr vom langfristigen Wachstum überzeugt?