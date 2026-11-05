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    Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg

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    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Healthineers gliedert Labordiagnostik aus
    • Der Bereich soll künftig Olyrian Diagnostics heißen
    • China-Geschäft und alte Systeme belasten den Bereich
    Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heißen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers.

    Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen./nas/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 44,81 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -9,51 %/+32,25 % bedeutet.





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