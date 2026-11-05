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    Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt im dritten Quartal um sechs Prozent
    • Ebit-Margenziel auf 26 bis 27 Prozent angehoben
    • Rational erwartet im Q4 leichtes Umsatzwachstum
    Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst
    Foto: Rational AG

    LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller Rational hat im dritten Quartal ein solides Umsatzwachstum erzielt. Die Erlöse stiegen um sechs Prozent auf 332,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Vor allem aufgrund eines Sondereffekts durch die US-Zollrückerstattung im zweiten Quartal und einer dadurch bedingten Reduzierung von Rückstellungen wurde die Jahresprognose für die Ebit-Marge leicht erhöht. Nun stehen 26 bis 27 Prozent im Plan nach zuvor 25 bis 26 Prozent. Die Erwartung für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das laufende Jahr von 340 bis 360 Millionen Euro wurde bestätigt.

    "Mit Blick auf das sehr starke vierte Vorjahresquartal erwartet Rational in den letzten drei Monaten 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich", hieß es weiter. Für das Gesamtjahr gehe das Unternehmen daher nun vom unteren Bereich der bisherigen Wachstumsbandbreite im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus.

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    Im dritten Quartal lag die Ebit-Marge bei 27,5 Prozent nach 25,9 Prozent ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebit) erreichte 91,3 Millionen Euro nach knapp 81 Millionen im Vorjahreszeitraum. Neben der operativen Entwicklung habe sich die Senkung der US-Zollsätze auf 15 Prozent positiv ausgewirkt. Deshalb seien auch Rückstellungen für US-Zölle reduziert worden. "Hieraus entstand im dritten Quartal ein positiver Margeneffekt von etwas mehr als einem Prozentpunkt", so das Unternehmen. Bereinigt um die Zollrückerstattung lag die Ebit-Marge nach neun Monaten bei 25,4 Prozent./stk/jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 650,8 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 825,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rational Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.070,00EUR was eine Bandbreite von +7,20 %/+63,86 % bedeutet.





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