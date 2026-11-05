Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller Rational hat im dritten Quartal ein solides Umsatzwachstum erzielt. Die Erlöse stiegen um sechs Prozent auf 332,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Vor allem aufgrund eines Sondereffekts durch die US-Zollrückerstattung im zweiten Quartal und einer dadurch bedingten Reduzierung von Rückstellungen wurde die Jahresprognose für die Ebit-Marge leicht erhöht. Nun stehen 26 bis 27 Prozent im Plan nach zuvor 25 bis 26 Prozent. Die Erwartung für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das laufende Jahr von 340 bis 360 Millionen Euro wurde bestätigt.

"Mit Blick auf das sehr starke vierte Vorjahresquartal erwartet Rational in den letzten drei Monaten 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich", hieß es weiter. Für das Gesamtjahr gehe das Unternehmen daher nun vom unteren Bereich der bisherigen Wachstumsbandbreite im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus.