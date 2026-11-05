Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst
- Umsatz steigt im dritten Quartal um sechs Prozent
- Ebit-Margenziel auf 26 bis 27 Prozent angehoben
- Rational erwartet im Q4 leichtes Umsatzwachstum
LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller Rational hat im dritten Quartal ein solides Umsatzwachstum erzielt. Die Erlöse stiegen um sechs Prozent auf 332,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Vor allem aufgrund eines Sondereffekts durch die US-Zollrückerstattung im zweiten Quartal und einer dadurch bedingten Reduzierung von Rückstellungen wurde die Jahresprognose für die Ebit-Marge leicht erhöht. Nun stehen 26 bis 27 Prozent im Plan nach zuvor 25 bis 26 Prozent. Die Erwartung für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das laufende Jahr von 340 bis 360 Millionen Euro wurde bestätigt.
"Mit Blick auf das sehr starke vierte Vorjahresquartal erwartet Rational in den letzten drei Monaten 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich", hieß es weiter. Für das Gesamtjahr gehe das Unternehmen daher nun vom unteren Bereich der bisherigen Wachstumsbandbreite im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus.
Im dritten Quartal lag die Ebit-Marge bei 27,5 Prozent nach 25,9 Prozent ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebit) erreichte 91,3 Millionen Euro nach knapp 81 Millionen im Vorjahreszeitraum. Neben der operativen Entwicklung habe sich die Senkung der US-Zollsätze auf 15 Prozent positiv ausgewirkt. Deshalb seien auch Rückstellungen für US-Zölle reduziert worden. "Hieraus entstand im dritten Quartal ein positiver Margeneffekt von etwas mehr als einem Prozentpunkt", so das Unternehmen. Bereinigt um die Zollrückerstattung lag die Ebit-Marge nach neun Monaten bei 25,4 Prozent./stk/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 650,8 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 825,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rational Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.070,00EUR was eine Bandbreite von +7,20 %/+63,86 % bedeutet.
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Seit der Bekanntgabe der H1 26 Zahlen hat der Kurs zeitweise um ca. 90€ auf 561€ am 08. Oktober nachgegeben. Eigentlich wären das mit Blick auf die Vergangenheit meines Erachtens Kaufkurse. Allerdings gibt mir die Strategie des iCombi One als speziell für den chinesischen Markt entwickelten und dort gefertigten Kombidämpfer zu denken. Durch Vorort Entwicklung und Fertigung wird wertvolles Fachwissen preisgegeben und die Durchsetzung patentrechltlicher Angelegenheiten sind auch nicht zu unterschätzen, siehe Rechtsstreit der LPKF in China aufgrund Patentverletzungen.
Hallo zusammen,
das Geschäftsmodell und die starke Marktstellung von Rational dürften hier im Thread hinreichend bekannt sein. Ein Blick auf die fundamentale Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen operativ nach wie vor sehr solide aufgestellt ist.
Interessant ist aktuell jedoch die Bewertung infolge der jüngsten Kursschwäche. Auf Sicht von einem sowie fünf Jahren notiert die Aktie mit rund 9 % im Minus. Durch diesen Rücksetzer ist die Dividendenrendite – unter Berücksichtigung der für Rational üblichen Sonderausschüttungen – inzwischen auf über 3 % gestiegen (aktuell 3,07 % zum Stand 03.06.26). Für diesen Qualitätswert ist das historisch ein eher seltenes Niveau.
Die wesentlichen Kennzahlen Überblick:
- Dividendenwachstum: Das Dividendenwachstum über 10 Jahre (CAGR) liegt bei konstanten 8,5 % p.a.
- Kontinuität: Seit 5 Jahren gab es keine Kürzung, die Ausschüttung wurde in diesem Zeitraum gesteigert.
- FCF-Payout: Die Payout-Quote bezogen auf den Free Cashflow (FCF) beträgt 90,3 %. Das ist zwar hoch, spiegelt aber das kapitaleffiziente Modell und die wiederkehrenden Erlöse aus dem Service- und Chemiegeschäft (Reinigungstabs) wider.
Die Gründe für die zögerliche Kursentwicklung sind durchaus nachvollziehbar. Die Gastronomiebranche bleibt zyklisch, und im reifen Kernsegment der Kombidämpfer rückt das Thema Marktsättigung in den etablierten Märkten näher. Zukünftiges Wachstum muss daher verstärkt über die iVario-Reihe, Neuentwicklungen wie den iHexagon oder die weitere internationale Expansion realisiert werden.
Für langfristig orientierte Dividendeninvestoren könnte das aktuelle Bewertungsniveau dennoch einen Blick wert sein.
Wie schätzt ihr die Situation momentan ein? Reicht euch der Rücksetzer für einen Einstieg bzw. Nachkauf, oder seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis angesichts der Wachstumsrisiken weiterhin kritisch?