DHL macht mehr Gewinn - Vorläufige Zahlen bestätigt
- DHL erzielt 907 Millionen Euro, acht Prozent mehr
- Starke Ergebnisse und Barmittel fördern Wachstum
- Höhere 2026-Ziele, Prognoseprüfung folgt im März
BONN (dpa-AFX) - Der Logisitikkonzern DHL hat im dritten Quartal etwas mehr verdient als ein Jahr zuvor. In den drei Monaten bis Ende September entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 907 Millionen Euro und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich aber mit mehr gerechnet.
Die starke Entwicklung der Ergebnisse und Barmittel ermöglichen es laut Finanzchefin Melanie Kreis, in weiteres Wachstum zu investieren. Sie bestätigte die Mitte Oktober vorgelegten vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel. Damals hatten die Bonner auch die Ziele für 2026 angehoben und angekündigt, die Mittelfristprognose im März überprüfen zu wollen./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 60,37 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -22,17 %/+7,63 % bedeutet.
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).