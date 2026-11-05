Siemens Healthineers mit vorsichtigem Ausblick
- Umsatzplus 2026/27 nur vier bis fünf Prozent
- Umsatzplus von vier Prozent, Gewinn 2,2 Milliarden Euro
- Bildgebung legt stark zu, Diagnostik erneut schwach
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers gibt einen zurückhaltenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. So dürfte das vergleichbare Umsatzwachstum 2026/27 (per Ende September) bei vier bis fünf Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Darin ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten hatten mit 5,5 Prozent Plus gerechnet. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie geht der Konzern von 2,20 bis 2,40 Euro aus, was unter dem Vorjahreswert von 2,42 Euro liegt. Analysten haben hier 2,37 Euro auf dem Zettel.
Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz um vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, was am oberen Ende der Unternehmensprognose lag. Nominal betrug das Plus 1,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Healthineers 2,2 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,42 Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.
Dabei beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal. Vergleichbar erzielte das Unternehmen ein Plus von 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro Umsatz. Getrieben wurde die Entwicklung von einem zweistelligen Umsatzplus in der Bildgebung - hier hatte Healthineers bereits zum dritten Quartal angekündigt, dass sich Umsätze in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschieben würden. Die Sparte Precision Therapie mit dem Krebsspezialisten Varian legte um 4,8 Prozent zu. Dagegen musste der Bereich Labordiagnostik erneut einen Rückgang hinnehmen.
Für das vergangene Geschäftsjahr will Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von einem Euro je Aktie zahlen./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 44,81 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -8,34 %/+33,96 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69200681-jpmorgan-stuft-siemens-healthineers-auf-overweight-322.htm
Hallo zusammen,
SHL ist seit Jahresbeginn stark unter Druck (-20%). Ich habe die Fundamentaldaten analysiert und die wichtigsten Pro- und Contra-Argumente zusammengefasst:
PRO: Was für SHL spricht
- Starker Cashflow & sichere Dividende: Das Unternehmen verzeichnete in FY2025 einen Rekord-Free-Cashflow (FCF) von 2,7 Mrd. €. Die FCF-Ausschüttungsquote liegt bei sehr konservativen 41,8 %, was die Dividende auch in Krisenzeiten massiv absichert.
- Bilanz repariert: Nach der teuren Varian-Übernahme sinkt der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) kontinuierlich und liegt nun bei soliden 2,9x.
- Starker Burggraben (Moat): Wenn Krankenhäuser einmal CTs/MRTs von Siemens installiert haben, sind die Wechselkosten enorm. Zudem sind über 50 % der Umsätze wiederkehrend (Service, Abos, Reagenzien), was das Geschäft extrem krisenresistent macht.
Bewertung: Die Aktie ist historisch günstig bewertet mit einem bereinigten KGV von ca. 18,4x und einer attraktiven FCF-Rendite von 5,4 %.
CONTRA: Risiken & Gegenwind
- Margendruck durch Zölle: Handelskonflikte belasten die Margen stark. Zölle kosteten in FY2025 bereits 200 Mio. €, für FY2026 wird sogar eine Verdopplung auf 400 Mio. € erwartet. Wegen starrer, langlaufender Verträge lassen sich diese Kosten kaum sofort an Kunden weitergeben.
- China-Risiko: Das staatliche Preisdiktat ("Volume Based Procurement") in China hat im 4. Quartal 2025 bereits zu zweistelligen Umsatzrückgängen in der Diagnostik geführt.
- Massiver Aktienüberhang: Die Siemens AG hält noch ca. 67-70 % der Anteile. Ein geplanter Spin-off von 30 % an die Siemens-Aktionäre könnte enormen Verkaufsdruck auslösen und den Aktienkurs unabhängig vom operativen Geschäft über Monate deckeln.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Bzw. seid ihr vom langfristigen Wachstum überzeugt?