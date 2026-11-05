Siemens Healthineers mit vorsichtigem Ausblick

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz um vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, was am oberen Ende der Unternehmensprognose lag. Nominal betrug das Plus 1,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Healthineers 2,2 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,42 Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers gibt einen zurückhaltenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. So dürfte das vergleichbare Umsatzwachstum 2026/27 (per Ende September) bei vier bis fünf Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Darin ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten hatten mit 5,5 Prozent Plus gerechnet. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie geht der Konzern von 2,20 bis 2,40 Euro aus, was unter dem Vorjahreswert von 2,42 Euro liegt. Analysten haben hier 2,37 Euro auf dem Zettel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal. Vergleichbar erzielte das Unternehmen ein Plus von 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro Umsatz. Getrieben wurde die Entwicklung von einem zweistelligen Umsatzplus in der Bildgebung - hier hatte Healthineers bereits zum dritten Quartal angekündigt, dass sich Umsätze in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschieben würden. Die Sparte Precision Therapie mit dem Krebsspezialisten Varian legte um 4,8 Prozent zu. Dagegen musste der Bereich Labordiagnostik erneut einen Rückgang hinnehmen.

Für das vergangene Geschäftsjahr will Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von einem Euro je Aktie zahlen./nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 44,81 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -8,34 %/+33,96 % bedeutet.



