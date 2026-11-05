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    Deutsche Telekom will Dividende um 10 Prozent erhöhen - weiterer Aktienrückkauf

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    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom erhöht Dividende um zehn Prozent auf 1,10 Euro
    • Analysten erwarteten teils eine stärkere Anhebung
    • Telekom plant 2027 Rückkäufe bis zu zwei Milliarden
    Deutsche Telekom will Dividende um 10 Prozent erhöhen - weiterer Aktienrückkauf
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat nach einem starken dritten Quartal und einer abermals leicht erhöhten Prognose eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent angekündigt. Die direkte Gewinnausschüttung an die Anteilseigner für das laufende Jahr soll um 10 Cent auf 1,10 Euro steigen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Für Experten kommt die Anhebung nicht überraschend. Von Bloomberg befragte Analysten hatten sogar eine etwas stärkere Anhebung auf dem Zettel. Die Telekom kündigte für 2027 zudem einen Rückkauf von eigenen Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an./zb/stk

    Deutsche Telekom

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 26,61 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +3,70 %/+48,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung nach Rückgängen und mögliche Risiken durch Satellitenanbieter wie Starlink. Diskutiert werden solide T-Mobile-US-Zahlen mit Umsatz- und EBITDA-Wachstum, aber auch höhere Kündigungsquoten und sinkender operativer Cashflow. Vor den Telekom-Zahlen stehen ein Konsensgewinn von 2,28 Euro je Aktie, eine erwartete Dividende von 1,12 Euro und mögliche KI-Kosteneinsparungen im Fokus. Weitere Themen sind Digital-Euro-Aufträge und 6G.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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