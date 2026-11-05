Autozulieferer Aumovio profitiert in Branchentristesse vom Sparkurs

Der bereinigte Umsatz fiel derweil um 12 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Die operative Marge erhöhte sich im Vorjahresvergleich leicht von 3,4 auf 3,5 Prozent. Experten hatten einen Rückgang auf dem Zettel. Aumovio-Chef Philipp von Hirschheydt bestätigte die Jahresprognose. Der Auftragseingang verdoppelte sich im Quartal auf 6,4 Milliarden Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio zehrt im schwachen Marktumfeld weiter von seinem Sparkurs. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging um dritten Quartal zwar um 10,5 Prozent auf 137 Millionen Euro zurück, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten aber mit noch stärkeren Einbußen gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!

Unter dem Strich belastete die Beilegung eines Rechtsstreits mit BMW um gelieferte Bremsen. Hierfür hatte Aumovio 350 Millionen Euro zugesagt, im gleichen Atemzug aber eine weitreichende neue Liefervereinbarung geschlossen.

Zugleich teilte Aumovio nun mit, der Unternehmensbereich User Experience (UX) - vor allem Displays für den Auto-Innenraum - solle nach einer Überprüfung Teil von Aumovio bleiben./men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 60,66 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -5,12 %/+34,14 % bedeutet.



