HelloFresh: Q3 2026 bringt mehr Profitabilität in allen Segmenten
Weniger Bestellungen, mehr Profitabilität: HelloFresh steigert im dritten Quartal 2026 trotz Umsatzrückgangs das operative Ergebnis und hält an der Jahresprognose fest.
Foto: HelloFresh
- Der währungsbereinigte Umsatz sank im Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr um 11,3 % auf rund 1,4 Mrd. Euro, vor allem wegen geringerer Bestellvolumina und reduzierter Marketingausgaben.
- Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) stieg währungsbereinigt um 26,3 % auf 50,9 Mio. Euro; dazu trugen geringere Marketingkosten und Effizienzmaßnahmen bei.
- Die Profitabilität verbesserte sich in beiden Kernsegmenten: Kochboxen erzielten eine AEBITDA-Marge von 10,7 % (Vorjahr: 9,4 %), Fertiggerichte erreichten die Gewinnschwelle.
- Der durchschnittliche Bestellwert erhöhte sich währungsbereinigt um 7,5 % auf 70,50 Euro. Gleichzeitig sank die Zahl der Bestellungen um 17,9 % auf 19,6 Mio.; die Marketingausgaben gingen absolut um 24,1 % zurück.
- Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich auf minus 5,7 Mio. Euro nach minus 80,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Für 2026 erwartet HelloFresh weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 9 bis 11 % und ein währungsbereinigtes AEBITDA von 350 bis 370 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HelloFresh ist am 05.11.2026.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,28 % im
Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9770EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).
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