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    Nemetschek überzeugt: Starkes Q3, Prognose für 2026 bestätigt

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    Mehr Umsatz, dynamisches SaaS-Geschäft und neue KI-Angebote: Nemetschek legt im dritten Quartal 2026 kräftig zu. Die HCSS-Übernahme eröffnet Chancen, drückt aber vorerst auf die Marge.

    Nemetschek überzeugt: Starkes Q3, Prognose für 2026 bestätigt
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
    • **Starkes Umsatzwachstum:** Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 einschließlich HCSS um 26,6 % auf 371,1 Mio. Euro; organisch, ohne HCSS, betrug das Wachstum 13,7 %.
    • **Wiederkehrende Erlöse wachsen dynamisch:** Der ARR erhöhte sich um 35,8 % auf 1.462,2 Mio. Euro. Subskriptions- und SaaS-Umsätze legten um 52,4 % auf 321,9 Mio. Euro zu.
    • **Hohe Profitabilität:** Das Q3-EBITDA stieg um 21,8 % auf 115,9 Mio. Euro. Die ausgewiesene EBITDA-Marge lag bei 31,2 %, die organische bei 34,8 %.
    • **HCSS erweitert das Geschäft, belastet aber vorerst Kennzahlen:** Die Übernahme wurde zum 1. Juli erstmals konsolidiert und stärkt das Build-Geschäft im Infrastruktur- und Tiefbaumarkt. PPA-Effekte sowie Integrations- und Übernahmekosten drücken zunächst auf Umsatz und Marge.
    • **Segmente entwickeln sich unterschiedlich:** Build wuchs im Q3 inklusive HCSS um 56,6 %; Design legte um 7,2 % und Manage um 4,0 % zu. Media verzeichnete einen Umsatzrückgang von 2,7 %.
    • **Jahresprognose bestätigt:** Für das organische Geschäft erwartet Nemetschek 2026 weiterhin 14–15 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 32–33 %. Zugleich treibt der Konzern KI-Angebote wie Archicad Max, Allplan Max und Bluebeam Max voran.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nemetschek ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 75,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,03 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 75,65EUR das entspricht einem Plus von +0,43 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.298,71PKT (+1,91 %).


    Nemetschek

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    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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