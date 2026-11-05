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    Kontron bestätigt Prognose: Das zeigen die Neunmonatszahlen 2026

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    Mehr Ertragskraft trotz Umsatzrückgang: Kontron steigert das bereinigte EBITDA, baut den Auftragsbestand aus und bestätigt nach abgeschlossener Restrukturierung die Jahresprognose 2026.

    Kontron bestätigt Prognose: Das zeigen die Neunmonatszahlen 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz in den ersten neun Monaten 2026: **1.102,9 Mio. Euro**; bereinigt um Entkonsolidierungen lag der Vorjahresumsatz bei 1.123,6 Mio. Euro.
    • Bereinigtes EBITDA stieg auf **151,0 Mio. Euro** (Vorjahr: 140,1 Mio. Euro); das ausgewiesene EBITDA betrug wegen 25,1 Mio. Euro Restrukturierungskosten 125,9 Mio. Euro.
    • Der Auftragsbestand erhöhte sich auf **2.751,9 Mio. Euro**; das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,23.
    • Das GreenTec-Restrukturierungsprogramm wurde planmäßig abgeschlossen. Es soll jährliche Einsparungen von **mehr als 30 Mio. Euro** bringen; die volle Wirkung wird ab 2027 erwartet.
    • Der operative Cashflow betrug **4,3 Mio. Euro**, belastet durch chipbedingte Vorratsaufbauten. Die Liquidität lag bei 246,1 Mio. Euro, die Nettoverschuldung bei 135,2 Mio. Euro.
    • Kontron bestätigte die Jahresprognose 2026: rund **1,6 Mrd. Euro Umsatz** und 200 Mio. Euro EBITDA (225 Mio. Euro vor Restrukturierungskosten).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Kontron ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,460EUR das entspricht einem Minus von -0,44 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).


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