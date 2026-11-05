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    Westwing trotzt schwierigem Markt: Fünftes Wachstumsquartal in Folge

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    Westwing legt bei Umsatz und Kunden zu, erschließt neue Märkte und setzt auf Victoria Beckham. Doch höhere Kosten bremsen die Profitabilität.

    Westwing trotzt schwierigem Markt: Fünftes Wachstumsquartal in Folge
    Foto: adobe.stock.com
    • **Umsatz und GMV legten im dritten Quartal zu:** Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13 % auf 111,4 Mio. Euro, das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7 % auf 123 Mio. Euro. Damit wuchs das GMV zum fünften Quartal in Folge.
    • **Internationales Geschäft war der Wachstumstreiber:** Das internationale GMV wuchs um 14 %, das DACH-GMV um 1 %. Die aktiven Kunden nahmen gegenüber dem Vorjahr um 13 % zu.
    • **Bereinigtes EBITDA stieg leicht, die Marge sank:** Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 7 % auf 6,5 Mio. Euro; die Marge ging auf 5,8 % zurück. Höhere Kraftstoff-, Fracht- und Logistikkosten belasteten die Deckungsbeitragsmarge.
    • **Finanzlage:** Der Free Cashflow betrug im Q3 –0,7 Mio. Euro, das Nettoumlaufvermögen blieb mit –2,7 Mio. Euro negativ. Die Netto-Cash-Position lag bei 63 Mio. Euro.
    • **Westwing baute Präsenz und Marke aus:** Mit dem Start in Estland, Lettland, Litauen, Irland und Bulgarien ist das Unternehmen nun in 28 Ländern aktiv. Zudem wurde eine exklusive Home-and-Living-Kollektion mit Victoria Beckham angekündigt.
    • **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet Westwing weiterhin 470–495 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 36–48 Mio. Euro. Beim Umsatz rechnet das Management mit der oberen Hälfte der Prognosespanne.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026, bei Westwing ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,55 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,600EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.


    Westwing

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