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    PVA TePla überrascht erneut mit starkem Auftragseingang

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    Auftragsboom trifft Ergebnisdruck: PVA TePla verbucht mehr Bestellungen und Umsatz, doch das EBITDA sinkt. Ab 2027 soll sich das Wachstum spürbar beschleunigen.

    PVA TePla überrascht erneut mit starkem Auftragseingang
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 55 % auf 273,4 Mio. Euro; die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,50.
    • Der Konzernumsatz erhöhte sich um rund 4 % auf 181,8 Mio. Euro; im dritten Quartal legte er gegenüber dem Vorjahr um 12 % zu.
    • Metrology wuchs deutlich: Der Neunmonatsumsatz stieg um 29 % auf 88,6 Mio. Euro. Bei Material Solutions sank er um 13 % auf 93,3 Mio. Euro.
    • Das Neunmonats-EBITDA fiel auf 10,4 Mio. Euro nach 18,7 Mio. Euro im Vorjahr. Im dritten Quartal verbesserte es sich auf 6,0 Mio. Euro, nach 3,0 Mio. Euro im zweiten Quartal.
    • Für das vierte Quartal erwartet PVA TePla höhere Umsätze und eine verbesserte Bruttomarge; die Prognose für 2026 bleibt bei 255–275 Mio. Euro Umsatz und einem EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26–31 Mio. Euro.
    • Ab 2027 rechnet das Unternehmen mit einer spürbaren Beschleunigung von Umsatzwachstum und Profitabilität.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PVA TePla ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von PVA TePla lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,17EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,30 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,21EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).


    PVA TePla

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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