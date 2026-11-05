AEVIS VICTORIA: Umsatz wächst auch im dritten Quartal 2026 weiter
Mehr Bruttoumsatz, stabile Nettoerlöse: Neu ausgewiesene Arzthonorare prägen die Neunmonatszahlen 2026. Kliniken und Hotels liefern zusätzliche Wachstumsimpulse.
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- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der konsolidierte Bruttoumsatz um 8,2 % auf CHF 972,7 Mio.; der Nettoumsatz blieb mit CHF 789,4 Mio. nahezu stabil (−0,1 %), auf vergleichbarer Basis +0,6 %.
- Swiss Medical Network erzielte CHF 804,2 Mio. Bruttoumsatz (+11,3 %) und CHF 620,9 Mio. Nettoumsatz (+1,2 %); das Wachstum profitierte auch von der Integration von Radiologia Ticino.
- Die Verlagerung der Tätigkeiten der Privatklinik Lindberg ist abgeschlossen. Die positiven finanziellen Effekte werden ab 2027 vollständig erwartet.
- Die Hotelsparte steigerte den Umsatz organisch um 1,3 % auf CHF 159,5 Mio. Der durchschnittliche Zimmerpreis erhöhte sich um 5,4 %; im September beschleunigte sich das Umsatzwachstum auf 9,2 %.
- Swiss Hotel Properties verzeichnete wegen der weggefallenen Wohnungsverkäufe in Zermatt einen niedrigeren Gesamtumsatz von CHF 29,5 Mio.; die Mieteinnahmen stiegen dagegen um 12,2 % auf CHF 29,2 Mio.
- Der Bruttoumsatzanstieg der Gruppe ist wesentlich durch die neu ausgewiesenen Honorare der Belegärztinnen und Belegärzte geprägt: CHF 183,3 Mio. gegenüber CHF 109,3 Mio. im Vorjahreszeitraum.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im
Minus.
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