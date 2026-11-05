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    AEVIS VICTORIA Drives Continued Revenue Growth in Q3 2026

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    Healthcare led the way as AEVIS VICTORIA’s gross revenue climbed 8.2% in the first nine months of 2026, with higher hotel rates and rental income adding momentum.

    AEVIS VICTORIA Drives Continued Revenue Growth in Q3 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • AEVIS VICTORIA’s gross revenue rose 8.2% to CHF 972.7 million in the first nine months of 2026; net revenue was nearly stable at CHF 789.4 million, or up 0.6% on a like-for-like basis.
    • Swiss Medical Network’s gross revenue increased 11.3% to CHF 804.2 million, while net revenue grew 1.2% to CHF 620.9 million; Radiologia Ticino has been consolidated since January 2026.
    • Hospital net revenue slipped 0.5% to CHF 466.3 million, while outpatient net revenue rose 5.2% to CHF 80.0 million.
    • The transfer of Privatklinik Lindberg’s medical activities to other clinics is complete; the company expects the measure’s full positive impact from 2027.
    • Hospitality revenue grew 1.3% to CHF 159.5 million. Average daily rates rose 5.4%, RevPAR increased 5.1%, and September revenue was up 9.2%.
    • Swiss Hotel Properties’ revenue fell to CHF 29.5 million due to fewer apartment-sale gains, but rental income increased 12.2% to CHF 29.2 million.

    The price of AEVIS VICTORIA at the time of the news was 15,525EUR and was down -0,16 % compared with the previous day.


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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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