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    Nordex überrascht: EBITDA mehr als verdoppelt, Margenprognose angehoben

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    Nordex auf Wachstumskurs: Kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse sowie volle Auftragsbücher prägen das dritte Quartal 2026. Der Windturbinenbauer hebt seine Margenprognose an.

    Nordex überrascht: EBITDA mehr als verdoppelt, Margenprognose angehoben
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
    • Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 28,2 % auf 2,19 Mrd. Euro.
    • Das EBITDA hat sich auf 278,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 8,0 auf 12,7 %.
    • Das Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 147,1 Mio. Euro, nach 51,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
    • Der freie Cashflow legte auf 379,1 Mio. Euro zu; die Nettoliquidität betrug zum Quartalsende 2,03 Mrd. Euro.
    • Der Auftragseingang im Segment Projekte stieg um 29,5 % auf 2.810 MW; der Auftragsbestand erreichte insgesamt 19,3 Mrd. Euro.
    • Nordex hob die Prognose für die EBITDA-Marge 2026 auf 11,5 bis 12,5 % an; die Umsatzprognose bleibt bei 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nordex ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,42EUR das entspricht einem Plus von +2,64 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.298,71PKT (+1,91 %).


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