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    Hellofresh bekommt schwache Nachfrage im dritten Quartal zu spüren

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh meldet knapp zehn Prozent weniger Umsatz
    • Bereinigtes Ebitda stieg auf 54,4 Millionen Euro
    • Hellofresh bestätigt Umsatz- und Gewinnprognose
    Hellofresh bekommt schwache Nachfrage im dritten Quartal zu spüren
    Foto: HelloFresh

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat auch im dritten Quartal schlechtere Geschäfte gemacht. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent auf 1,43 Milliarden Euro zurück, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Sowohl mit Kochboxen als auch mit Fertiggerichten machte Hellofresh merklich weniger Umsatz. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dagegen um mehr als ein Drittel auf 54,4 Millionen Euro und fiel damit auch besser aus als von Analysten erwartet.

    Bereits Ende September hatte Hellofresh vor allem wegen der enttäuschenden Neukundengewinnung einen prozentual zweistelligen Rückgang beim Umsatz im dritten Quartal angekündigt. Der operative Gewinn profitiere derweil von geringeren Marketingausgaben.

    Die damals gesenkte Prognose bestätigte Hellofresh nun. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin währungsbereinigt zwischen 9 und 11 Prozent zurückgehen. Der operative Gewinn (ber. Ebitda) dürfte bei ausgeklammerten Währungseffekten laut Hellofresh zwischen 350 Millionen und 370 Millionen Euro landen. Auf dieses Basis erzielte Hellofresh im dritten Quartal einen um Währungsumrechnungen bereingten operativen Gewinn von 50,9 Millionen Euro./niw/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 18.366 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -32,82 %/+168,73 % bedeutet.





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