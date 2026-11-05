Ringmetall: Umsatz und Ergebnis steigen – Liner wächst über 20 Prozent
Starke Liner, steigende Marge: Ringmetall wächst in den ersten neun Monaten 2026 profitabel und hält trotz leichter Umsatzrückgänge bei Verschlusssystemen an der Jahresprognose fest.
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- Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 7,2 % auf 156,7 Mio. EUR.
- EBITDA wuchs um 15,7 % auf 21,7 Mio. EUR; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 12,8 % auf 13,8 %.
- Der Geschäftsbereich Liner war wichtigster Wachstumstreiber: Umsatz +21,2 % auf 71,7 Mio. EUR, EBITDA +31,6 % auf 12,4 Mio. EUR.
- Im Bereich Verschlusssysteme sank der Umsatz um 2,3 % auf 85,0 Mio. EUR; das EBITDA blieb mit 14,7 Mio. EUR nahezu unverändert.
- Akquisitionen und organisches Wachstum stärkten den Bereich Liner; Ringmetall will seine Buy-and-Build-Strategie diszipliniert fortsetzen.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 195 bis 210 Mio. EUR und EBITDA von 23 bis 28 Mio. EUR.
Der Kurs von Ringmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1000EUR das entspricht einem Plus von +2,99 % seit der Veröffentlichung.
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