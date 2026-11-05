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    Zueblin Real Estate Holding: Positive H1 Results at Sept. 30, 2026

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    Züblin’s operating earnings climbed in the first half of 2026/27, but lower valuation gains weighed on net profit as the company reviewed strategic options for its portfolio.

    Zueblin Real Estate Holding: Positive H1 Results at Sept. 30, 2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • EBITDA rose 6.8% to CHF 3.7 million in the first half of 2026/27; EPRA earnings increased 8.8% to CHF 3.0 million, or CHF 0.89 per share.
    • Net profit fell to CHF 3.0 million from CHF 4.3 million, mainly because the property revaluation gain was lower: CHF 0.4 million versus CHF 2.2 million.
    • Rental income was CHF 4.8 million, down 2.5% year on year; the EPRA vacancy rate was 4.4%, compared with 4.3% at the end of March 2026.
    • Shareholders approved a CHF 2.25-per-share distribution in July 2026. Frederic Königsegg was elected Board Chairman, with Yves Rossier re-elected and Marc Zollinger newly elected.
    • The property portfolio was valued at CHF 241.0 million. Equity was CHF 145.1 million, the equity ratio 56.0%, and EPRA LTV 31.2%.
    • Züblin will focus on renewing leases, letting available space, cost-conscious property management, portfolio development and decarbonisation; it is also reviewing strategic options for the portfolio.

    The price of Zueblin Real Estate Holding at the time of the news was 54,20EUR and did not change compared to the previous day.


    Zueblin Real Estate Holding

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    ISIN:CH0312309682WKN:A2AFKR
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