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    Zueblin Real Estate Holding: Erfreuliches Halbjahr 2026

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    Mehr operative Ertragskraft, weniger Bewertungsgewinne: Im ersten Halbjahr 2026/27 steigen EBITDA und EPRA Earnings, während der Konzerngewinn sinkt.

    Zueblin Real Estate Holding: Erfreuliches Halbjahr 2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Im ersten Halbjahr 2026/27 stieg das EBITDA um 6,8 % auf CHF 3,7 Mio.; die EPRA Earnings nahmen um 8,8 % auf CHF 3,0 Mio. beziehungsweise CHF 0,89 je Aktie zu.
    • Der Konzerngewinn sank um 30 % auf CHF 3,0 Mio. (Vorjahr: CHF 4,3 Mio.), vor allem wegen der geringeren Nettoaufwertung der Immobilien von CHF 0,4 Mio. gegenüber CHF 2,2 Mio.
    • Die Mieterträge beliefen sich auf CHF 4,8 Mio. und lagen ausgewiesen 2,5 % unter dem Vorjahr; bereinigt um einen damaligen Einmaleffekt wären sie vergleichbar um 1,5 % gestiegen. Die Leerstandsquote betrug 4,4 %.
    • Das Immobilienportfolio hatte einen Wert von CHF 241,0 Mio.; der annualisierte Mietertrag blieb bei CHF 9,6 Mio. und die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bei 5,6 Jahren.
    • Die Eigenkapitalquote lag bei 56,0 %; die Hypotheken stiegen auf CHF 75,5 Mio. und die EPRA-Belehnungsrate (LTV) auf 31,2 %.
    • Frederic Königsegg wurde zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Die Generalversammlung bewilligte CHF 2,25 Ausschüttung je Aktie; laut Unternehmen ist dieser Betrag kein Richtwert für künftige Ausschüttungen. Im Fokus stehen Portfoliooptimierung und Dekarbonisierung.

    Der Kurs von Zueblin Real Estate Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 54,20EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Zueblin Real Estate Holding

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    ISIN:CH0312309682WKN:A2AFKR
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