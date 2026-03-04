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    Swiss Re steigert Neunmonatsgewinn 2026 um 3% auf 4,2 Mrd. USD

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    Swiss Re bleibt auf Gewinnkurs: Nach neun Monaten stehen 4,2 Mrd. USD zu Buche. Rückenwind liefern das Lebensgeschäft, solide Anlageerträge und geringere Naturkatastrophenschäden.

    Swiss Re steigert Neunmonatsgewinn 2026 um 3% auf 4,2 Mrd. USD
    Foto: Ennio Leanza - dpa
    • Swiss Re erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Gewinn von 4,2 Mrd. USD – ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite lag bei 22,5%.
    • Der Konzern profitierte von Beiträgen aller Geschäftsbereiche, einem soliden Anlageergebnis und geringeren als erwarteten Naturkatastrophenschäden. Für 2026 wird weiterhin ein Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD angestrebt.
    • L&H Re steigerte den Gewinn um 43% auf 1,5 Mrd. USD, vor allem dank günstiger Sterblichkeitsentwicklung in den USA.
    • P&C Re erzielte 2,2 Mrd. USD Gewinn, 6% weniger als im Vorjahr. Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich auf 77,3%; der Bereich steht unter starkem Wettbewerbsdruck.
    • Corporate Solutions erhöhte den Gewinn um 3% auf 714 Mio. USD. Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich auf 86,4%.
    • Die Rendite auf Kapitalanlagen betrug 4,0%, die Umlaufrendite 4,2%. Die geschätzte SST-Quote lag mit 259% über der Zielspanne von 200–250%.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Swiss Re lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 169,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.


    Swiss Re

    -0,01 %
    +3,70 %
    +11,29 %
    +16,13 %
    +7,52 %
    +64,30 %
    +96,51 %
    +107,38 %
    +265,87 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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