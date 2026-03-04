Swiss Re steigert Neunmonatsgewinn 2026 um 3% auf 4,2 Mrd. USD
Swiss Re bleibt auf Gewinnkurs: Nach neun Monaten stehen 4,2 Mrd. USD zu Buche. Rückenwind liefern das Lebensgeschäft, solide Anlageerträge und geringere Naturkatastrophenschäden.
Foto: Ennio Leanza - dpa
- Swiss Re erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Gewinn von 4,2 Mrd. USD – ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite lag bei 22,5%.
- Der Konzern profitierte von Beiträgen aller Geschäftsbereiche, einem soliden Anlageergebnis und geringeren als erwarteten Naturkatastrophenschäden. Für 2026 wird weiterhin ein Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD angestrebt.
- L&H Re steigerte den Gewinn um 43% auf 1,5 Mrd. USD, vor allem dank günstiger Sterblichkeitsentwicklung in den USA.
- P&C Re erzielte 2,2 Mrd. USD Gewinn, 6% weniger als im Vorjahr. Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich auf 77,3%; der Bereich steht unter starkem Wettbewerbsdruck.
- Corporate Solutions erhöhte den Gewinn um 3% auf 714 Mio. USD. Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich auf 86,4%.
- Die Rendite auf Kapitalanlagen betrug 4,0%, die Umlaufrendite 4,2%. Die geschätzte SST-Quote lag mit 259% über der Zielspanne von 200–250%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Swiss Re lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 169,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im
Minus.
-0,01 %
+3,70 %
+11,29 %
+16,13 %
+7,52 %
+64,30 %
+96,51 %
+107,38 %
+265,87 %
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