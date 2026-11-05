Bitcoin lässt Short-Seller bluten – das steckt hinter der Rallye

Insgesamt wächst die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen um 3,13 Prozent auf 2,69 Billionen US-Dollar.

Am Donnerstagmorgen notiert Bitcoin 3,42 Prozent höher bei 80.336 US-Dollar. Unter den größten Kryptowährungen führt Ethereum die Kursgewinne mit einem Plus von 5,27 Prozent auf 2.417 US-Dollar an. Zcash steigt um 4,9 Prozent auf 1.312 US-Dollar, während XRP um 2,15 Prozent auf 1,30 US-Dollar zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitcoin erholt sich trotz demokratischem Wahlsieg

Nachdem sich abzeichnete, dass die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat übernehmen würden, fiel Bitcoin zeitweise auf 75.600 US-Dollar, weil die Sorge groß war, dass die neuen Mehrheitsverhältnisse Trumps Pläne für eine kryptofreundlichere Regulierung erheblich erschweren könnten.

Doch die anfängliche Verkaufswelle hielt nicht lange an. Nach Einschätzung von Galaxy-Research-Chef Alex Thorn war ein demokratischer Wahlsieg bereits weitgehend in den Kursen eingepreist. Mit dem feststehenden Ergebnis verschwand ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor, wodurch sich Raum für eine Erholung eröffnete.

Short Squeeze treibt Rallye

Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Rallye durch massive Zwangsliquidationen am Kryptomarkt. Laut Daten von CoinGlass wurden Positionen im Gesamtwert von 466,33 Millionen US-Dollar liquidiert. Davon entfielen 378 Millionen US-Dollar beziehungsweise 81 Prozent auf Short-Positionen.

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Wall Street liefert zusätzlichen Rückenwind

Auch die kräftigen Kursgewinne an der Wall Street trugen zur Erholung am Kryptomarkt bei. Der Dow Jones gewann 3,15 Prozent und verzeichnete damit seinen stärksten Handelstag seit April 2025. Der S&P 500 stieg um 1,6 Prozent, während der Nasdaq um 1,4 Prozent zulegte.

Die Kursgewinne an der Wall Street wurden vor allem durch sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt begünstigt. Auch rückläufige US-Anleiherenditen stützten die Märkte.

Binance-Hack verliert seinen Schrecken

Ein weiterer positiver Impuls kommt von Binance. Die weltgrößte Kryptobörse meldete am Mittwoch erhebliche Fortschritte bei der Bewältigung des jüngsten Hackerangriffs.

Nach Unternehmensangaben wurden inzwischen 98 Prozent der betroffenen Vermögenswerte aus eigenen Mitteln wieder aufgefüllt. Die verbleibenden zwei Prozent betreffen weniger liquide Kryptowährungen, deren Beschaffung entsprechend länger dauert.

Daten von DeFiLlama zufolge gingen außerdem die Nettoabflüsse innerhalb von 24 Stunden von zwischenzeitlich 7 Milliarden auf 3,3 Milliarden US-Dollar zurück. Damit scheint das Vertrauen in die Handelsplattform zumindest teilweise zurückzukehren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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