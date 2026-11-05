Bausoftwareanbieter Nemetschek legt wie erwartet zu

Unter dem Strich fiel der Gewinn um knapp 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro. Konzernchef Yves Padrines bestätigte die Jahresprognose./men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 75,33 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+52,52 % bedeutet.