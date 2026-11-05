Bausoftwareanbieter Nemetschek legt wie erwartet zu
- Umsatz steigt dank Übernahme um gut ein Viertel
- EBITDA steigt um knapp 22 Prozent, Marge gibt nach
- Gewinn sinkt, Nemetschek bestätigt Jahresprognose
(Wort im 1. Satz gestrichen)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarespezialist Nemetschek hat im dritten Quartal dank einer großen Übernahme deutlich zugelegt. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um über ein Viertel auf 371 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem solchen Wert gerechnet. Ohne den Zukauf des US-Bausoftwareanbieters HCSS und ohne Wechselkurseinflüsse wäre der Erlös um 12,5 Prozent gewachsen.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte derweil um knapp 22 Prozent auf 115,9 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge fiel von 32,5 auf 31,2 Prozent. Wegen des Zukaufs hatte Nemetschek bereits auf eine Verwässerung hingewiesen - aus eigener Kraft hätte die Profitabilität den Angaben zufolge zugelegt.
Unter dem Strich fiel der Gewinn um knapp 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro. Konzernchef Yves Padrines bestätigte die Jahresprognose./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 75,33 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+52,52 % bedeutet.
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Spricht doch vieles dafür das es operativ weiter bergauf geht. Der Kurs wird langfristig folgen. Die aktuellen "Verwerfungen" bei vielen erstklassigen Softwareaktien sind schon verrückt. KI ist ein Gamechanger aber wird wohl eher nicht dazu führen das alle klassischen Software Unternehmen insolvent gehen ... Ich nutze die gefallenen Bewertungen für Nachkäufe /Neukäufe. Die Bewertungen können natürlich in der Breite der Branche und bei Nemetschek noch weiter fallen, aber das ist nun mal ein Grundsatzrisiko ...
Wer hier langfristig denken und handeln kann.....kann es ruhig aussitzen.......