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    Bausoftwareanbieter Nemetschek legt wie erwartet zu

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt dank Übernahme um gut ein Viertel
    • EBITDA steigt um knapp 22 Prozent, Marge gibt nach
    • Gewinn sinkt, Nemetschek bestätigt Jahresprognose
    Bausoftwareanbieter Nemetschek legt wie erwartet zu
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    (Wort im 1. Satz gestrichen)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarespezialist Nemetschek hat im dritten Quartal dank einer großen Übernahme deutlich zugelegt. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um über ein Viertel auf 371 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem solchen Wert gerechnet. Ohne den Zukauf des US-Bausoftwareanbieters HCSS und ohne Wechselkurseinflüsse wäre der Erlös um 12,5 Prozent gewachsen.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte derweil um knapp 22 Prozent auf 115,9 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge fiel von 32,5 auf 31,2 Prozent. Wegen des Zukaufs hatte Nemetschek bereits auf eine Verwässerung hingewiesen - aus eigener Kraft hätte die Profitabilität den Angaben zufolge zugelegt.

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    Unter dem Strich fiel der Gewinn um knapp 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro. Konzernchef Yves Padrines bestätigte die Jahresprognose./men/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 75,33 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+52,52 % bedeutet.





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