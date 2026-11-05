Rekordergebnis nach neun Monaten
Commerzbank
- Commerzbank bleibt vor Übernahme auf Rekordkurs
- Gewinn wächst um über 45 Prozent auf 859 Millionen
- Jahresziel: mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank bleibt vor ihrer erwarteten Übernahme durch die italienische Unicredit auf Kurs in Richtung Rekordgewinn. Für das dritte Quartal steht ein Gewinn von 859 Millionen Euro in der Zwischenbilanz, wie Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Bank in Frankfurt mitteilte. Das waren gut 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
"Die starke Geschäftsentwicklung belegt, welches Potenzial in der Commerzbank steckt", bilanzierte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. In den ersten neun Monaten steigerte der Dax-Konzern den Überschuss ebenfalls um mehr als 40 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro. Das ist das beste Ergebnis für diesen Zeitraum in der Konzerngeschichte. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin einen Rekordgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an./ben/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 26.582 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+5,83 % bedeutet.
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wenn ich das wüsste…bin ja froh, dass wir die 40 wieder gesehen haben, ich hatte vor dem Tal , das wir jetzt hatten bei über 40 zum erstenmal überhaupt ein paar aktien (ca.14% meines bestandes) verkauft und auch einige % der KO‘s.
Kaum geht es etwas runter, rücken die Pessimisten wieder nach vorne. Aber was Frankreich betrifft, hast Du Recht. Allerdings ist La France doch auch nur Primus inter Pares. Bald kommen wieder eskalierende Kassandra-Rufe, dass alles den Bach runter geht. Das kann wohl sein, aber dann brauchen wir hier keinerlei Handlungsempfehlungen mehr. Dieser chat hier geht seinem Ende entgegen, nach 20 Jahren.