Rational wächst weiter: Prognose für 2026 steht
Rational legt bei Umsatz und Gewinn zu: Europa treibt das Wachstum, Zolleffekte stärken die Marge. Für 2026 hebt der Großküchenausrüster seine Margenprognose an.
Foto: Rational AG
- Rational erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 332,2 Mio. Euro (+6 %); nach neun Monaten stieg der Umsatz ebenfalls um 6 % auf 973,7 Mio. Euro, währungsbereinigt um 7 %.
- Das EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 11,5 % auf 261,2 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 26,8 % nach neun Monaten und bei 27,5 % im dritten Quartal.
- Europa war ein wichtiger Wachstumstreiber: Deutschland legte um 9 % zu, Europa außerhalb Deutschlands um 8 %. Lateinamerika wuchs um 19 %, während Asien nominal 3 % unter dem Vorjahr lag.
- Die Produktgruppe iCombi steigerte den Neunmonatsumsatz um 5 % auf 853,9 Mio. Euro; iVario wuchs um 10 % auf 119,8 Mio. Euro.
- Rational erwartet für 2026 Umsatzwachstum am unteren Ende der bisherigen Prognosebandbreite. Die EBIT-Margenerwartung wurde auf 26 bis 27 % angehoben; die EBIT-Prognose von 340 bis 360 Mio. Euro bleibt bestehen.
- Die Zollrückerstattung von rund 14 Mio. Euro und niedrigere US-Zollsätze stützten die Marge. Ende September beschäftigte die Gruppe weltweit 2.920 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz 9 Monate 2026, bei Rational ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 652,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.298,71PKT (+1,91 %).
+0,66 %
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