🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Rational wächst weiter: Prognose für 2026 steht

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rational legt bei Umsatz und Gewinn zu: Europa treibt das Wachstum, Zolleffekte stärken die Marge. Für 2026 hebt der Großküchenausrüster seine Margenprognose an.

    Rational wächst weiter: Prognose für 2026 steht
    Foto: Rational AG
    • Rational erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 332,2 Mio. Euro (+6 %); nach neun Monaten stieg der Umsatz ebenfalls um 6 % auf 973,7 Mio. Euro, währungsbereinigt um 7 %.
    • Das EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 11,5 % auf 261,2 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 26,8 % nach neun Monaten und bei 27,5 % im dritten Quartal.
    • Europa war ein wichtiger Wachstumstreiber: Deutschland legte um 9 % zu, Europa außerhalb Deutschlands um 8 %. Lateinamerika wuchs um 19 %, während Asien nominal 3 % unter dem Vorjahr lag.
    • Die Produktgruppe iCombi steigerte den Neunmonatsumsatz um 5 % auf 853,9 Mio. Euro; iVario wuchs um 10 % auf 119,8 Mio. Euro.
    • Rational erwartet für 2026 Umsatzwachstum am unteren Ende der bisherigen Prognosebandbreite. Die EBIT-Margenerwartung wurde auf 26 bis 27 % angehoben; die EBIT-Prognose von 340 bis 360 Mio. Euro bleibt bestehen.
    • Die Zollrückerstattung von rund 14 Mio. Euro und niedrigere US-Zollsätze stützten die Marge. Ende September beschäftigte die Gruppe weltweit 2.920 Mitarbeitende.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz 9 Monate 2026, bei Rational ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 652,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.298,71PKT (+1,91 %).


    Rational

    +0,66 %
    +4,11 %
    +13,47 %
    -4,36 %
    +4,73 %
    +15,99 %
    -26,35 %
    +41,96 %
    +1.574,36 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080
    Rational direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rational wächst weiter: Prognose für 2026 steht Rational legt bei Umsatz und Gewinn zu: Europa treibt das Wachstum, Zolleffekte stärken die Marge. Für 2026 hebt der Großküchenausrüster seine Margenprognose an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     