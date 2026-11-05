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    EDAG Engineering Group: Profitabilität nach 9 Monaten stark verbessert

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    Weniger Umsatz, mehr Profitabilität: EDAG verbessert trotz schwacher Autokonjunktur sein operatives Ergebnis. Gleichzeitig legt der Auftragseingang im Defence-Geschäft kräftig zu.

    EDAG Engineering Group: Profitabilität nach 9 Monaten stark verbessert
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 8,8 % auf 498,7 Mio. Euro, belastet durch Investitionszurückhaltung und geringere Projektabrufe in der Automobilindustrie.
    • Das bereinigte EBIT verbesserte sich von −4,5 Mio. auf 4,7 Mio. Euro; die bereinigte EBIT-Marge stieg von −0,8 % auf 0,9 %.
    • Restrukturierungen, Effizienzmaßnahmen, eine angepasste Kostenbasis und der Ausbau globaler Lieferstandorte trugen zur höheren Profitabilität bei.
    • Der Defence-Auftragseingang erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56,7 Mio. Euro und hat sich damit nahezu verdreifacht.
    • Für das Gesamtjahr 2026 erwartet EDAG weiterhin einen Umsatzrückgang von bis zu rund 10 % gegenüber dem Vorjahr.
    • Die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge bleibt bei bis zu rund 3 %; für die Investitionsquote werden weiterhin 2 bis 3 % erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei EDAG Engineering Group ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von EDAG Engineering Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,83 % im Minus.


    EDAG Engineering Group

    -3,83 %
    +0,17 %
    -5,72 %
    -11,23 %
    -57,51 %
    -77,55 %
    -74,69 %
    -80,27 %
    -85,93 %
    ISIN:CH0303692047WKN:A143NB
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