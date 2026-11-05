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    DATRON präsentiert 9-Monatszahlen 2026: Der Konzern im Überblick

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    DATRON legt zu: Mehr Umsatz, kräftig steigende Aufträge und eine höhere Profitabilität prägen die ersten neun Monate 2026. Auch das dritte Quartal übertrifft die Vorjahreswerte.

    DATRON präsentiert 9-Monatszahlen 2026: Der Konzern im Überblick
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf 50,979 Mio. Euro, nach 43,250 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Der Auftragseingang erhöhte sich auf 60,596 Mio. Euro (Vorjahr: 46,884 Mio. Euro); die Book-to-Bill-Ratio lag bei rund 1,19.
    • Das EBIT verbesserte sich auf 3,486 Mio. Euro, die EBIT-Marge auf 6,8 % (Vorjahr: 1,926 Mio. Euro bzw. 4,5 %).
    • Das Ergebnis je Aktie betrug 0,51 Euro gegenüber 0,20 Euro im Vorjahr.
    • Im dritten Quartal erreichte DATRON 22,658 Mio. Euro Auftragseingang, 18,253 Mio. Euro Umsatz und 1,599 Mio. Euro EBIT – jeweils über Vorjahresniveau.
    • Für 2026 erwartet DATRON einen Umsatz von 68–71 Mio. Euro, einen Auftragseingang von 75–78 Mio. Euro, eine EBIT-Marge von 7,5–8,5 % und ein Ergebnis je Aktie von 0,70–0,90 Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsinformationen 3. Quartal 2026, bei DATRON ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im Minus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,750EUR das entspricht einem Plus von +3,86 % seit der Veröffentlichung.


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