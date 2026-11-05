Evolva Holding: EvoNext Releases Ascend Sport’s 2025/26 Financials
Rising revenue and stronger profits mark Ascend Sport Technology’s FY 2025/26 results, as a planned merger with EvoNext could pave the way for a SIX Swiss Exchange listing.
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- EvoNext Holdings SA published Ascend Sport Technology AG’s unaudited consolidated financial statements for FY 2025/26, ended 30 June 2026, with comparative figures for FY 2024/25.
- Net revenue rose to CHF 43.8 million from CHF 37.3 million, while EBITDA increased to CHF 25.0 million from CHF 18.9 million.
- EBIT grew to CHF 12.0 million from CHF 7.5 million, and net profit increased to CHF 8.7 million from CHF 5.3 million.
- At 30 June 2026, Ascend reported CHF 30.1 million in cash, CHF 15.1 million in net working capital and CHF 2.6 million in financial liabilities.
- Total equity increased to CHF 76.0 million from CHF 66.8 million year on year.
- EvoNext and Ascend signed a merger agreement on 1 November 2026; subject to conditions including shareholder approval, Ascend is expected to become publicly listed through a merger into EvoNext, which is listed on SIX Swiss Exchange.
The price of Evolva Holding at the time of the news was 2,5450EUR and was down -1,74 % compared with the previous day.
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