Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 18.366 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -13,77 %/+24,55 % bedeutet.