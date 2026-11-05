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    Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im Quartal stieg um gut neun Prozent
    • Neunmonatsumsatz legte um rund vier Prozent zu
    • Ebit stieg knapp acht Prozent, Jahresprognose bestätigt
    Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt
    Foto: SAF Holland

    BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal die Prognose bestätigt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Damit zog der Erlös in den ersten neun Monaten um rund vier Prozent auf 1,36 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp acht Prozent auf 130 Millionen Euro. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Konzernchef Alexander Geis bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr./zb/stk

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 18.366 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -13,77 %/+24,55 % bedeutet.





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