Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt
- Umsatz im Quartal stieg um gut neun Prozent
- Neunmonatsumsatz legte um rund vier Prozent zu
- Ebit stieg knapp acht Prozent, Jahresprognose bestätigt
BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal die Prognose bestätigt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Damit zog der Erlös in den ersten neun Monaten um rund vier Prozent auf 1,36 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp acht Prozent auf 130 Millionen Euro. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Konzernchef Alexander Geis bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 18.366 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -13,77 %/+24,55 % bedeutet.
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Und das Tolle ist, dass SAF trotz der beeindruckenden Kursentwicklung immer noch moderat bewertet ist....weiter so!!
Zahlen zum Halbjahr
Corporate | 6 August 2026 07:14
SAF-HOLLAND setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2026 fort und steigert Cashflow deutlich